В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 12 октября подорожала по сравнению с четвергом на 44,6845 маната, составив 2073,609 маната, серебра – на 0,5006 маната, до 24,7924 маната, платины – на 39,457 маната, до 1428,884 маната, палладия – подешевела на 23,834 маната, до 1843,5225 маната.
|
Название
|
12.10.18
|
11.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2073,609
|
2028,9245
|
Серебро
|
XAG
|
24,7924
|
24,2918
|
Платина
|
XPT
|
1428,884
|
1389,427
|
Палладий
|
XPD
|
1843,5225
|
1819,6885
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
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