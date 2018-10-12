В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 12 октября подорожала по сравнению с четвергом на 44,6845 маната, составив 2073,609 маната, серебра – на 0,5006 маната, до 24,7924 маната, платины – на 39,457 маната, до 1428,884 маната, палладия – подешевела на 23,834 маната, до 1843,5225 маната.

Название 12.10.18 11.10.18 Золото XAU 2073,609 2028,9245 Серебро XAG 24,7924 24,2918 Платина XPT 1428,884 1389,427 Палладий XPD 1843,5225 1819,6885

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.