Туркменистан сотрудничает со Всемирной таможенной организацией

15 октября 2018 11:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Брюсселе состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества между Туркменистаном и Всемирной Таможенной Организацией.

В частности, туркменской стороной была выражена заинтересованность в изучении и освоении опыта ВТО по совершенствованию организации таможенного контроля на границах, сказано в материале

Отметим, что Туркменистан, со своими современными инфраструктурными сооружениями, становится важной частью торговых и транспортно-логистических систем на региональном и международном уровне.

Всемирная таможенная организация является межправительственной международной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе, Бельгия.

ВТО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.

Напомним, что Меджлис (парламент) Туркменистана в прошлом году ратифицировал соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве («Lapis Lazuli»), которое было подписано до этого на уровне высокопоставленных лиц МИД Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции

Ожидается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиардов долларов США. Проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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