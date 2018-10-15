PASHA Bank открыл новый филиал “Landmark”

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось официальное открытие нового филиала “Landmark” одного из крупнейших банков Азербайджана - PASHA Bank.

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Как отметил на церемонии открытия член правления, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджев, отныне во всех филиалах банка будут предоставляться универсальные банковские услуги.

«Учитывая пожелания наших клиентов, в новом и уже действующих филиалах банка будут предоставляться услуги как представителям корпоративного сектора и сектора МСП, так и физическим лицам, являющимся держателями зарплатных карт PASHA Bank. Как и во всех других филиалах банка, в филиале “Landmark” будет обеспечиваться индивидуальный подход к каждому из наших клиентов», - сказал Оруджев.

Отметим, что в рамках введения в эксплуатацию нового филиала будет изменен формат деятельности филиала PASHA Bank “Port Baku”. Так, в рамках усиления оперативности и улучшения предоставляемого качества обслуживания, корпоративные клиенты банка, обсуживающиеся в данном филиале, будут переведены на обслуживание в филиал “Landmark”. В свою очередь в филиале “Port Baku” будут предоставляться услуги клиентам Private Banking и физическим лицам, являющимся держателями зарплатных карт PASHA Bank.

Новый филиал PASHA Bank располагается по адресу: ул. Низами, 90E, Бизнес-центр “Landmark I”.

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