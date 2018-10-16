Страховой рынок Азербайджана ждут перемены - ассоциация (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - В следующем году страховой рынок Азербайджана претерпит изменения, которые приведут к сокращению сборов по некоторым видам страхования.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли.

Тем не менее собеседник агентства отметил, что развитию рынка в следующем году могут способствовать такие виды страхования, как агрострахование или страхование от несчастных случаев на производстве.

В частности, если закон по агрострахованию будет принят, то в следующем году по этому виду страхования прогнозируются сборы на уровне 70-100 миллионов манатов.

"Мы недавно подписали меморандум с министерством труда и социальной защиты населения по [страхованию от] несчастных случаев. После этого меморандума мы в следующем году ждем прироста страховых сборов по этому виду на 60 миллионов манатов", - сказал он,

Что касается возможности повышения минимальных требований к капитализации страховых компаний на фоне серьезного роста на рынке, то глава ассоциации подчеркнул, что сейчас такие вопросы не рассматриваются. В настоящее время требование к капиталу составляет пять миллионов манатов для существующих компаний и 10 миллионов манатов для новых.

Отметим, что в январе-августе 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 517 миллионов манатов, что на 40 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выплаты СК за тот же период составили 169 миллионов манатов, что на 1,2 процента больше показателя восьми месяцев 2017 года.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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