В Азербайджане подешевели золотые и серебряные слитки

17 октября 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 октября подорожала по сравнению со вторником на 6,8085 маната, составив 2077.4085 маната, серебра – на 0,0783 маната, до 24.8617 маната, платины – на 6,409 маната, до 1425.042 маната, палладия – на 8,432 маната, до 1845,0525 маната.

Название

17.10.18

16.10.18

Золото

XAU

2077.4085

2084,217

Серебро

XAG

24.8617

24,94

Платина

XPT

1425.042

1431,451

Палладий

XPD

1836.6205

1845,0525

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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