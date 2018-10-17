В Азербайджане подешевели золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 17 октября подорожала по сравнению со вторником на 6,8085 маната, составив 2077.4085 маната, серебра – на 0,0783 маната, до 24.8617 маната, платины – на 6,409 маната, до 1425.042 маната, палладия – на 8,432 маната, до 1845,0525 маната.
|
Название
|
17.10.18
|
16.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2077.4085
|
2084,217
|
Серебро
|
XAG
|
24.8617
|
24,94
|
Платина
|
XPT
|
1425.042
|
1431,451
|
Палладий
|
XPD
|
1836.6205
|
1845,0525
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
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