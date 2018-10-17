В Азербайджане подешевели золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 17 октября подорожала по сравнению со вторником на 6,8085 маната, составив 2077.4085 маната, серебра – на 0,0783 маната, до 24.8617 маната, платины – на 6,409 маната, до 1425.042 маната, палладия – на 8,432 маната, до 1845,0525 маната.

Название 17.10.18 16.10.18 Золото XAU 2077.4085 2084,217 Серебро XAG 24.8617 24,94 Платина XPT 1425.042 1431,451 Палладий XPD 1836.6205 1845,0525

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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