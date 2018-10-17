Спрос на облигации минфина Азербайджана вдвое превысил предложение

17 октября 2018 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 40 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 15 инвесторами на общую сумму 82,43 миллиона манатов. Вся сумма эмиссии была полностью реализована.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 89, 3119 маната (при доходности в 12,033 процента) и 93,5785 маната (6, 8999 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 92,8869 манатов (7,6999 процента), средневзвешенная цена составила 93,3607 маната (7,1506 процента).

Срок оплаты по облигациям – 06 октября 2020 года.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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