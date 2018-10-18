Норвегия открыта для изучения потенциальных областей сотрудничества с Азербайджаном - Минторгпром (Эксклюзив)

18 октября 2018 07:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Норвегия открыта для изучения потенциальных областей торгового сотрудничества с Азербайджаном, сказал Trend статс-секретарь министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Даниэль Бьярманн-Симонсен.

Симонсен отметил, что торговля между Норвегией и Азербайджаном ограниченная.

"В 2017 году мы экспортировали товары в Азербайджан на 119 миллионов долларов и импортировали товары из Азербайджана на 8,8 миллиона долларов", - сказал он.

Статс-секретарь отметил, что в Норвегии открытая экономика, небольшое население, но с относительно высокой покупательной способностью.

"Норвегия зависит от импорта многих продуктов, которые мы потребляем. Норвежские компании также зависят от доступа на мировые рынки для своего экспорта", - сказал Симонсен.

Он сказал, что основные статьи импорта Норвегии - это машины, транспортные средства и электрооборудование, а экспортирует страна в основном нефть, газ и морепродукты.

"Мы открыты для изучения потенциальных областей торгового сотрудничества между Норвегией и Азербайджаном, которые интересны нашим соответствующим бизнес-сообществам", - добавил он.

Отметим, что в Азербайджане функционирует несколько норвежских компаний, наиболее крупной из которых является Statoil. Компания принимает участие в разработке месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", в разработке газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". Компания принимает участие в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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