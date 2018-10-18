Узбекистан поставит в Таджикистан грузовики MAN

18 октября 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan поставит в Таджикистан 14 грузовиков общей стоимостью свыше 1,4 миллиона долларов, передаёт "Подробно.uz".

Так, с ЗАО "Экспериментальный механический завод" в Таджикистане был заключен контракт на поставку 14 самосвалов MAN TGS 41.400 8x4 BB на 1,4 миллиона долларов.

Данные самосвалы имеют объем кузова 20 кубических метров с задней разгрузкой, грузоподъемность 28 тонн для перевозки инертных материалов (грунт, щебень, песок, гравий, асфальтобетон и т.п.), кроме скальных пород и крупнокусковых материалов.

Они также оснащены мощными экономичными двигателями D20 с современной системой подачи топлива Common Rail, 16-ступенчатой механической коробкой передач, усиленной рессорной подвеской, барабанными тормозами с ABS, электронными системами контроля и комфортабельной дневной кабиной.

Отметим, что на сегодняшний день уже было отгружено 11 грузовиков на сумму 1,1 миллиона долларов.

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