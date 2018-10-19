Гражданин Узбекистана сможет полететь на российском космическом корабле - Мирзиёев

19 октября 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В недалеком будущем на российском космическом корабле может полететь и гражданин Узбекистана, сообщил в ходе выступления перед СМИ по итогам узбекско-российских переговоров президент Шавкат Мирзиёев, передаёт "Подробно.uz".

"Я не исключаю возможность, что в недалеком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана", – отметил он.

Также глава государства рассказал и о другом проекте двух стран в области космических исследований.

"Был подписан совместный проект для развития космических исследований – супермощного радиотелескопа на плато Суффа. Реализацию этого проекта мы обсуждали с Владимиром Владимировичем (Путиным – прим. редакции) несколько месяцев назад, а уже сегодня принимаем "дорожную карту", – отметил Шавкат Мирзиёев.

Сегодня, 19 октября, Узбекистан и Россия подписали План практических действий по созданию международной научно-исследовательской организации "Международная радиоастрономическая обсерватория "Суффа".

Теперь за два года стороны зарегистрируют международную обсерваторию "Суффа", как субъект международного права, проработают технико-экономическое обоснование и проведут расконсервацию. Затем еще около трех лет потребуется, чтобы завершить строительство.

Напомним, что плато Суффа находится на высоте более 2,5 тысячи метров над уровнем моря, на границе с Таджикистаном. Оно было выбрано в 1980-е годы, как одно из лучших мест на территории СССР с точки зрения астроклимата: здесь 250 солнечных дней в году, разреженный воздух, и атмосфера дает минимальное поглощение радиосигнала. К моменту распада СССР строители успели возвести фундамент телескопа РТ-70 и установить на него гигантскую вилку – более чем стотонную конструкцию, соединяющую фундамент телескопа и его чашу (зеркало).

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