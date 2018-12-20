Новые таможенные нормы в Узбекистане вдвое снизили очереди на пропускных пунктах

20 декабря 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очереди на пропускных пунктах на границах Узбекистана сократились более чем в два раза после введения новых норм беспошлинного ввоза продукции для физических лиц.

Об этом, как передаёт в четверг Trend со ссылкой на узбекские СМИ, сказал начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Узбекистана Рустам Кабулов.

«До принятия новых норм ситуация на пунктах пропуска действительно была напряженной. Так, были очереди, которые становились серьезным испытанием для пожилых людей и маленьких детей. Такая ситуация возникла из-за людей, которые злоупотребляли предоставленными возможностями и на постоянной основе привозили в Узбекистан товары из сопредельных государств. После ввода новых норм беспошлинного ввоза очереди сократились более чем в два раза», – сказал он в кулуарах пресс-конференции в Ташкенте.

На сегодня, по словам Кабулова, у одного человека на прохождение таможенных процедур в пунктах пропуска уходит примерно полторы-две минуты.

С 17 октября в стране вступили в силу новые нормы беспошлинного ввоза продукции для физических лиц через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты.

Теперь узбекистанцы могут завозить по одной единице бытовой техники один раз в шесть месяцев (ранее – один раз в месяц), а также два килограмма продовольственных и других товаров, но общим весом не более 10 килограммов, раз в месяц (ранее – раз в сутки).

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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