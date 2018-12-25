В руководстве Международного банка Азербайджана новое назначение

25 декабря 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением Наблюдательного совета Международного банка Азербайджана (МБА) во вторник управляющий директор банка Васиф Ахмедов был избран членом правления банка и назначен на пост заместителя председателя правления.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение МБА, на заседании также были рассмотрены итоги финансовой деятельности Международного банка Азербайджана за 2018 год, обсужден бюджет на 2019 год и рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного совета.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.

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