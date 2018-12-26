Накануне Нового года Bank Respublika увеличил ставки по вкладам на 1%

БАКУ /Trend/ - В канун Нового года Bank Respublika стремится порадовать своих клиентов очередной выгодной кампанией. Клиенты, размещающие депозиты в национальной валюте до 31 января 2019 года, смогут заработать один процентв дополнение к годовой процентной ставке, установленной банком, сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Размещая свои средства в Bank Respublika, вы получаете несколько преимуществ. Помимо получения кредита на более выгодных условиях под залог депозита, вы также можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Bank Respublika является членом Азербайджанского фонда страхования депозитов и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Если хотите надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход в новом году, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.