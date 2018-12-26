Накануне Нового года Bank Respublika увеличил ставки по вкладам на 1%

26 декабря 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В канун Нового года Bank Respublika стремится порадовать своих клиентов очередной выгодной кампанией. Клиенты, размещающие депозиты в национальной валюте до 31 января 2019 года, смогут заработать один процентв дополнение к годовой процентной ставке, установленной банком, сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Размещая свои средства в Bank Respublika, вы получаете несколько преимуществ. Помимо получения кредита на более выгодных условиях под залог депозита, вы также можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şobə и услугой İnternet Şöbə.

Bank Respublika является членом Азербайджанского фонда страхования депозитов и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Если хотите надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход в новом году, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Орхан Мамедов: Указ Президента Ильхама Алиева важен для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Бизнес 18:02
TANAP – важный проект по усилению роли «Газового ОПЕК» в обеспечении энергобезопасности Европы (Эксклюзив)
Энергетика 17:20
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора (ФОТО)
ИКТ 17:12
Азербайджан превращается в международный транспортно-логистический хаб - эксперт
Бизнес 16:37
В Азербайджане предлагается часть средств от пошлины за регистрацию мобильных устройств направить на соцзащиту
Общество 16:18
Состоялась Республиканская научная конференция студентов и магистрантов "Система ценностей в образовании Азербайджана" (ФОТО)
Общество 16:14
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"
Политика 18:28
Тандем Азербайджан-Россия является решающим для спокойного и устойчивого развития региона - эксперт
Политика 18:15
Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах
Политика 18:02
Орхан Мамедов: Указ Президента Ильхама Алиева важен для развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Бизнес 18:02
Названы лучшие смартфоны 2018 года (ФОТО)
Интересное 17:58
Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время
Арабские страны 17:30
В Южной Корее расследуют возможную слежку властей за гражданами
Другие страны 17:30
Пекинская международная садоводческая выставка откроется в апреле 2019 года
Китай 17:24
Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение
Израиль 17:21