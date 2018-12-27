В каких крупных городах Турции можно приобрести наиболее дешевое жилье?

БАКУ /Trend/ - Самое дешевое жилье в крупных городах Турции можно приобрести в Анкаре. Об этом сказали Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Было отмечено, что в настоящее время жилье в Анкаре можно приобрести, заплатив за квадратный метр 1 878 лир.

"Один квадратный метр жилья в западной провинции Измир стоит 2 958 лир", - сказали в госоргане.

Как сказали в ведомстве, в Стамбуле квадратный метр жилья обойдется в 4 130 лир.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции, в октябре 2018 года в Турции были проданы 146 536 объектов недвижимости, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

За указанный период в Стамбуле были проданы 27 156 объектов недвижимости, в Анкаре – 13 430, в Измире – 7 419 объектов недвижимости.

За отчетный период иностранцам в Турции были проданы 6 276 объектов недвижимости, что на 134,4 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

По итогам октября 2018 года иностранцы приобрели в Стамбуле 2 283 объекта недвижимости, в Анталье – 1 160. Остальные 2 833 объекта недвижимости, приобретенные иностранцами, приходятся на другие города Турции.

В октябре, в частности граждане Ирака приобрели в Турции 557 объектов недвижимости, Ирана – 378 объектов.

Официальный курс на 27декабря - 5.2927 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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