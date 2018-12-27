Коридор “Север-Юг” имеет неоспоримое конкурентное преимущество - российский эксперт

27 декабря 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортный коридор “Север-Юг” по своему замыслу имеет неоспоримое конкурентное преимущество перед традиционным маршрутом из стран Балтии в Индию, сказал Trend в четверг российский эксперт-экономист Леонид Хазанов.

По его словам, этот коридор позволяет сократить время и расходы на доставку грузов на 35-40 процентов, а расстояние - в два раза.

Хазанов добавил, что благодаря проекту “Север-Юг”, грузооборот между Россией и Азербайджаном может возрасти.

«Потенциальный грузооборот по этому коридору можно оценить в диапазоне 20-30 миллионов тонн в год, и главную роль в нем будут играть Россия, Азербайджан и Иран», - сказал он.

Однако, как считает эксперт, для практического претворения в жизнь идеи проекта необходимо не только развитие портов на Каспийском море, но и ускорение таможенного оформления грузов.

«Впрочем, реализуемые сегодня проекты позволяют с оптимизмом смотреть на будущее проекта “Север-Юг” - ведь он выгоден многим странам, и Россия с Азербайджаном смогут извлечь из него большую выгоду», - сказал Хазанов.

Причем, как отметил эксперт, “Север-Юг” может иметь сразу три разных пути: западный (фактически проходящий по исторической Прикаспийской торговой дороге), восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) и Транскаспийский.

Отметим, что МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составит 20-25 дней.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 13%
Экономика 11:41
Azercell расширяет и улучшает свои сетевые возможности (ФОТО)
ИКТ 11:16
Утвержден новый состав руководства Национального депозитарного центра Азербайджана
Бизнес 10:54
В 2018 году азербайджанские спортсмены завоевали свыше 750 медалей - министр
Общество 10:08
Россия готова заняться строительством железных дорог в Таиланде
Россия 10:01
Серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 09:44
Лента новостей
Химический госконцерн объявил международный тендер
Тендеры 11:46
Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 13%
Экономика 11:41
В Таджикистане импорт готовых пищевых продуктов вырос почти на 7%
Таджикистан 11:34
В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи
Кыргызстан 11:30
В Беларуси подготовлена директива о развитии стройотрасли
Беларусь 11:27
Новогодняя встреча с азербайджанскими учителями (ФОТО)
Культура 11:26
Опубликованы данные содержания свинца в воздухе Тбилиси
Грузия 11:25
Azercell расширяет и улучшает свои сетевые возможности (ФОТО)
ИКТ 11:16
Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару
Казахстан 11:15