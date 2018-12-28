Центробанк Азербайджана огласил прогнозы по инфляции на 2019 год (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассчитывает удержать инфляцию в 2019 году на уровне четырех процентов (плюс-минус два процента). Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в заявлении ЦБА по основным направлениям денежной политики на 2019 год и в среднесрочный период.

Инфляция в 2018 году снижалась более ускоренными темпами, чем ожидалось, и стабилизировалась на однозначной цифре. В январе-ноябре 2018 года инфляция составила 2,3 процента. Среднегодовая инфляция во второй половине года упала ниже трех процентов.

Около 23 процентов товаров, которые входят в потребительскую корзину, снизились в цене, у семи процентов товаров цены остались без изменений, а у 62 процентов, хоть и наблюдался рост, но он не превысил пяти процентов.

Как и в предыдущие годы, наибольшее изменение цен наблюдалось у сельскохозяйственной продукции, что было связано с сезонными факторами и носит естественный характер. Если не учитывать изменение цен на регулируемые государством товары, а также на сельскохозяйственную продукцию, то среднегодовая базовая инфляция в стране в январе-ноябре 2018 года составила 1,8 процента.

Устойчивость курса маната стала одним из факторов сыгравшим основную роль в снижении инфляции

Эффективная денежная и курсовая политика позволили нейтрализовать влияние от инфляции и повышения цен у торговых партнеров Азербайджана.

Согласно последним прогнозам ЦБА инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 2,3 процента.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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