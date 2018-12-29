С февраля в Азербайджане вводятся штрафы за непредставление краткой таможенной декларации в e-форме

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправкам, с первого февраля 2019 года будут применяться штрафные санкции в отношении лиц, не представивших краткую таможенную декларацию. Она должна быть представлена в случаях, определенных Таможенным кодексом, в электронной форме до доставки товаров на таможенную территорию.

Штраф за непредставление краткой таможенной декларации для должностных лиц составляет 1000 манатов, юридических лиц - 500 манатов.

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