С февраля в Азербайджане вводятся штрафы за непредставление краткой таможенной декларации в e-форме

29 декабря 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправкам, с первого февраля 2019 года будут применяться штрафные санкции в отношении лиц, не представивших краткую таможенную декларацию. Она должна быть представлена в случаях, определенных Таможенным кодексом, в электронной форме до доставки товаров на таможенную территорию.

Штраф за непредставление краткой таможенной декларации для должностных лиц составляет 1000 манатов, юридических лиц - 500 манатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Саудовской Аравии и Бразилии (ФОТО)
Политика 11:52
Президент Ильхам Алиев утвердил правила формирования данных национального пространства
Политика 28 декабря 20:54
Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами SOFAZ
Политика 28 декабря 19:22
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 28 декабря 18:54
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год
Политика 28 декабря 18:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Бинагадинского района Баку
Политика 28 декабря 17:56
Лента новостей
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд
Беларусь 12:17
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:10
Гороскоп здоровья на 2019 год
Интересное 12:00
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 12:00
В Азербайджане малообеспеченным семьям выплачена единовременная помощь
Политика 12:00
Узбекистан планирует увеличить экспорт в Украину
Бизнес 11:54
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов Саудовской Аравии и Бразилии (ФОТО)
Политика 11:52
Сколько сайтов в азербайджанском домене в 2018 году подверглись хакерским атакам?
ИКТ 11:47
Таджикистан и Кыргызстан снизили количество инцидентов на границе
Таджикистан 11:30