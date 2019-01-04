Стоимость услуг в Баку выросла почти на 3%

4 января 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2018 года стоимость услуг, предоставленных населению Баку, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 2,9 процента и составила 4,8 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Юридические лица предоставили услуги в размере 2,94 миллиарда манатов, что составило 61, 2 процента от общей стоимости услуг.

За отчетный период оборот объектов общественного питания по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 6,9 процента и составил 887,6 миллиона манатов. 46,9 процента оборота пришлись на предприятия со статусом юридического лица, 53,1 процента - на индивидуальных предпринимателей в этой сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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