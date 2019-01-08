Ассоциация узбекских производителей текстиля примет участие в выставке в Германии

8 января 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприятия ассоциации "Узтекстильпром" 8-10 января примут участие в работе международной выставки домашнего текстиля "Heimtextil 2019" в немецком городе Франкфурт, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Делегация Узбекистана в составе представителей ассоциации "Узтекстильпром" и ряда отечественных производственных компаний на выставке представит экспортные и инвестиционные возможности текстильной промышленности Узбекистана.

На выставке свою продукцию представит "Узтекс Групп" под брендом Fadolli Ricci. Годовая мощность предприятия – 7 тысяч тонн махровых тканей или 14 миллионов штук готовых махровых изделий.

Кроме того, свою линию продукции домашнего текстиля представит компания "Бахмал Групп" из Хорезмской области Узбекистана.

Heimtextil (International Trade Fair for Home and Contract Textiles) - международная выставка-ярмарка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьеров. Heimtextil проводится ежегодно с 1971 года.

В прошлом году выставку Heimtextil посетило более 70 тысяч гостей из 135 стран мира, а общее количество экспонентов достигло более 2 975 компаний.

В 2018 году "Узтекстильпром" принял участие с национальным стендом "Сделано в Узбекистане", в результате было заключено контрактов на экспорт текстильной продукции на сумму 3,7 миллиона долларов.

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