Китай предоставит больше налоговых льгот малым предприятиям

10 января 2019 17:19 (UTC+04:00)

Китай решил развернуть новую серию инклюзивных мер по сокращению налогов для малых и микропредприятий, с целью экономии ими в общей сложности 200 млрд юаней (примерно 30 млрд долларов США) ежегодно, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Политика будет включать значительное снижение ставок подоходного налога и существенное повышение налогового порога, говорится в заявлении, опубликованном после сегодняшнего совещания Госсовета под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Благоприятная политика коснется еще большего числа компаний.

На совещании было отмечено, что развитие малых и микропредприятий является ключом к здоровой экономике и стабильной занятости.

На совещании был озвучен призыв к осуществлению недавнего сокращения нормы банковских резервов и продолжению осмотрительной денежно-кредитной политики, которая сможет облегчить финансовое бремя как для частного бизнеса, так и для малых и микропредприятий.

Совещание постановило ускорить выпуск муниципальных облигаций в объеме 1,39 трлн юаней.

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