Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции

22 января 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году граждане Казахстана приобрели 542 объекта недвижимости в Турции. Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Больше всего гражданами Казахстана было приобретено недвижимости в сентябре прошлого года (79 объектов).

"За последние четыре года граждане Казахстана приобрели в Турции 1 796 объект недвижимости", - сказали в госоргане.

Согласно информации, в 2015 году гражданами Казахстана в Турции были приобретены 540, в 2016 - 380 , в 2017 году - 334 объекта недвижимости.

Отметим что согласно данным института статистиками Турции (TUİK), в 2018 году иностранцам в Турции было продано 39,6 тысячи объектов недвижимости, что на 78,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2018 году граждане Ирака приобрели в Турции 8,2 тысячи объектов недвижимости, граждане Ирана – 2,7 тысячи, а граждане России - 2,2 тысячи объектов.

Остальные 26,5 тысячи объектов недвижимости приходятся на граждан других стран.

Напомним, что в 2018 году в Турции было продано 1,3 миллиона объектов недвижимости, что на 2,4 процента меньше по сравнению с показателем 2017 года

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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