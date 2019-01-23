Третий аэропорт Стамбула способствует росту внутреннего туризма в Турции - министерство

23 января 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третий аэропорт Стамбула, строительство которого завершилось 29 октября 2018 года, способствует увеличению турпотока в Турцию. Об этом сказали Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили, что рост числа рейсов по внутренним направлениям, также способствует увеличению внутреннего туризма в Турции.

«Третий аэропорт Стамбула рассчитан на ежегодное обслуживание 200 миллионов пассажиров», - сказали в министерстве.

Отметим, что процесс демонтажа и вывоза оборудования из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула начнется первого марта в 03:00 по местному времени и завершится третьего марта в 00:00.

Напомним что, 29 октября 12018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

Напомним, что третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции. На строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Отметим, что новый аэропорт в Стамбуле до конца декабря 2018 года обслужил 95,3 тысячи пассажиров.
На внутренних рейсах были обслужены 65,1 тысячи, международных - 30,2 тысячи пассажиров.

За указанный период были осуществлены 718 полетов, 487 из которых на внутренних рейсах, а 231 - на международных.

Официальный курс на 23 января - 5.3551 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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