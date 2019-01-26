В Азербайджане под видом цельного молока часто продают некачественное сухое - ассоциация

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства и Агентство пищевой безопасности Азербайджана намерены серьезно заняться решением проблем фальсификации на рынке молочной продукции, сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров молока и молочных продуктов (ASEB) Самир Эюбов.

По словам Эюбова, в настоящее время ведомства ведут активную работу в этом направлении, и главная цель заключается в том, чтобы хоть как-то уладить этот вопрос.

"Наша главная задача - решить этот вопрос совместно с госструктурами и работы в этом направлении уже ведутся. По крайней мере, ведомства выразили свое намерение сделать все необходимое, чтобы решить эту проблему", - сказал Эюбов.

Фальсификаторы, по словам Эюбова, часто под видом цельного молока продают восстановленное не по стандартам качества сухое молоко, что обходится им намного дешевле.

"Само по себе сухое молоко является натуральным продуктом. Дело в том, что при восстановлении сухого молока, необходимо обязательно добавить сливочное масло. Вместо этого, фальсификаторы используют спред, состоящий из пальмового масла. Речь идет о том, что они экономят на составе продукта и тем самым производят низкий по стоимости фальсификат. Это является основным отличием настоящего продукта от подделки. Соответственно, конечная цена поддельного продукта получается несколько дешевле", - сказал Эюбов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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