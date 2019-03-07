Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли Китая

БАКУ /Trend/ - «Двери открытости внешнему миру Китая распахиваются все шире и шире» - так в последние годы можно охарактеризовать впечатление о Китае на страны мира.

Как передает Trend со ссылкой на онлайн-издание «Жэньминь жибао», после того, как в прошлом году Китай отметил 40-летнюю годовщину политики реформ и открытости, какая ситуация с открытостью сложилась в настоящий момент? На днях корреспонденты газеты «Жэньминь жибао» посетили пограничные КПП в провинции Хэйлунцзян, Гуанси-Чжуанском автономном районе и других местах, испытали на себе сервис прохождения через таможню, взяли интервью об изменениях в приграничных городах и почувствовали энергию открытости и развития Китая.

В экспериментальной зоне Суйфэньхэ – Дуннин провинции Хэйлунцзян на КПП Суйфэньхэ после реконструкции сократилось среднее время прохождения через таможню на более одной трети по сравнению с прошлым годом, а пропускная способность увеличилась до 38,5 миллиона тонн.

«Наша компания занимается экспортом овощей и фруктов, поэтому для нас время жизненно важно. Раньше таможенное оформление могло занять весь день, что негативно влияло на сохранение свежести овощей и фруктов. Теперь мы проходим таможню быстро, что очень удобно», - рассказал ответственное лицо компании по международной логистике «Ланьян» города Суйфэньхэ Ван Индун. Скорость прохождения таможни увеличилась не только в сфере перевозки товаров. В прошлом году в таможенных переходах приняли систему интеграции таможенных процедур, с помощью которой время прохождения сократилось до 20 секунд.

В прошлом году по разрешению Госсовета в городе Дунсин Гуанси-Чжуанского автономного района установили экспериментальную зону пограничного туризма Фанчэнган. Власти города Дунсин проводили ряд мер, например, вводили удобное растаможивание для туристов, городской туризм, расширяли сотрудничество в сфере туризма, чтобы стимулировать трансформацию и улучшить индустрию туризма.

Город Дунсин разделяет от города Монгкай Вьетнама только одна река, он также является единственным китайским портом, соединяющимся со странами АСЕАН. После модернизации и перестройки его пропускная способность повысилась с 20 тысяч до 50 тысяч человек-раз в день, а время прохождения через таможню для одного человека сократилось до 6 секунд.

По словам ответственного лица приграничного контрольного поста въезда и выезда Дунсина, с 1 января по 14 февраля текущего года количество въездных и выездных туристов через Дунсин составило 1,63 миллиона человек-раз, в том числе количество транзитных туристов во Вьетнам превысило 400 тысяч человек-раз и выросло на 58,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало новым историческим рекордом.

В железнодорожном пропускном пункте Эрэн-Хото Внутренней Монголии после праздника Весны много товарных поездов по маршруту Китай-Европа с полной нагрузкой выехали за границу в страны вдоль маршрута «Один пояс, один путь». По мере продвижения строительства «Пояса и пути» и быстрого развития торговли между Китаем, Монголией и Россией, объем логистики через КПП Эрэн-Хото постоянно растет. На КПП Эрэн-Хото приходится более 70 процентов задач по транспортировке грузов в китайско-монгольской торговле, а также трансграничной перевозки между Китаем и Россией, кроме того, объем импортных и экспортных перевозок растет с каждым годом. Данный пропускной пункт постепенно создает интегрированную логистическую систему, которая включает в себя перевозку, склад, обработку, разработку информации и другие и становится узлом на степном Великом Шелковом пути.

Из Хэйлунцзяна до Гуанси-Чжуанского автономного района и Внутренней Монголии КПП получили новое развитие в условиях непрерывного расширения открытости Китая. Как председатель КНР Си Цзиньпин отметил в новогоднем обращении 2019 года, «Энергичный Китай полон жизненных сил к процветанию и развитию».

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