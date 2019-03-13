Российская авиакомпания запускает новый рейс в Азербайджан

13 марта 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с пятого апреля 2019 года начнет полеты по маршруту Самара – Баку – Самара, сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Прямые рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 каждую пятницу.

Стоимость билетов составит 97 евро в одну сторону.

Отметим, что "Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний по объему пассажироперевозок. По итогам прошлого года услугами авиакомпании воспользовались свыше девяти миллионов человек (рост за год на 13 процентов).

В настоящее время авиакомпания уже осуществляет перелеты из Екатеринбурга в Баку и из Москвы в Лянкаран.

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