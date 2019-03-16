Глава МИД: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по наземным транспортным связям, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Транзит является важной частью экономики Латвии. Вместе со смежными отраслями он составляет три процента нашего ВВП. Признавая важность этого сектора, Латвия постоянно работает над расширением своих возможностей и предоставлением более качественных услуг нашим партнерам. Улучшение транспортных сетей и инфраструктуры также является приоритетом политики "Восточного партнерства" Европейского Союза, которую мы активно поддерживаем", - сказал министр иностранных дел.

Министр отметил, что Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по наземным транспортным связям между Азией, Центральной Азией, Черноморскими странами и Северной Европой.

"Как мы видим, через Азербайджан проходят два важных международных транспортных коридора: международный коридор "Север-Юг", в конечном итоге с выходом в регион Балтийского моря; и Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕCА), который является частью "Нового Шелкового пути" и создает стратегическую связь между Каспийским и Черным морями", - сказал Ринкевич.

Поэтому, по словам министра, Азербайджан является важным партнером Латвии в развитии новых транспортных маршрутов в Евразии.

У Латвии и Азербайджана общие интересы в железнодорожной и портовой инфраструктуре, и обе страны выигрывают от этого сотрудничества, добавил министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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