Brent сохранит тенденцию роста – прогноз

БАКУ /Trend/ - Эталонная марка нефти Brent подорожав, торгуется по цене 67 долларов. Если она укрепиться на позиции в 67,35 доллара, то возможно подорожание до 68,34 доллара, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанскую инвестиционную компанию InvestAZ.

Как отмечают аналитики компании, статистические данные о нефтяных запасах США, транслируемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут значительное воздействие на стоимость "черного золота".

Решительные действия Еврозоны, направленные на развитие и укрепление евро, привели к подорожанию до отметки 1,13 доллара. Прогнозируется повышение курса до 1,14 доллара, ввиду незначительного удешевления доллара к другим ведущим валютам на международных биржах. Кроме того, во вторник в 14:00 по бакинскому времени ожидается публикация индекса экономического измерения будущих ожиданий в Еврозоне, а также в центре внимания находится проведение пресс конференции Центрального Банка Америки в среду в 22:30.

Курс британского фунта стерлингов поднялся до отметки в 1,33 доллара на фоне ожидания очередного голосования в британском парламенте по поводу Брексита, которое пройдет в среду. На основании анализов, если курс укрепится на данной отметке, то возможно подорожание до 1,35 доллара.

Курс доллара по отношению к турецкой лире продолжает торги по цене 5,45. Но если доллар пробьет верхнюю планку, то возможно подорожание курса до 5,46 и даже 5,49 лиры.

На рынке драгоценных металлов цена на золото поднялась, и теперь торги ведутся по цене 1300 долларов (41,8 доллара за грамм). По версии аналитиков, при росте спроса, цена на унцию может повыситься до 1321 доллара (42,5 доллара за грамм).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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