Структура ОПЕК предоставила кредит Узбекистану на $54 млн

26 марта 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совет управляющих Фонда международного развития (OFID) при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) утвердил проект по обеспечению питьевой водой 22 населенных пунктов Янгикурганского района Узбекистана и части Намангана, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистане.

"Общая стоимость проекта составит 54 миллиона долларов США. Его реализация рассчитана на 2020-2025 годы. В результате более 200 тысяч в основном сельских жителей Наманганской области будут обеспечены чистой питьевой водой. Кредит ОФИД ОПЕК будет выдан на 20 лет с пятилетним льготным периодом", – отметили в пресс-службе МИД.

OFID является межправительственным финансовым институтом развития, занимающимся социально-экономической поддержкой развивающихся стран, которые не относятся к странам-участницам ОПЕК.

Фонд в первую очередь занимается оказанием помощи наибеднейшим странам с низким уровнем доходов и развития экономики. Помощь таким странам предоставляется в рамках разработанных проектов и принятых программ, посредством кредитования, дотаций на поддержание платёжного баланса, а также предоставления грантов на развитие торговли, технологий и ведение исследовательской деятельности.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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