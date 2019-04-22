Республика Корея углубит сотрудничество с Казахстаном в сфере IT и космоса

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 22 апреля встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в резиденции главы государства «Аккорда» в рамках визита в Казахстан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«Уважаемый господин Президент! Благодарим Вас, что вы уделили немало времени мне и нашей делегации. На сегодняшней встрече в узком кругу мы обсудили развитие двусторонних отношений, а также политическую обстановку на Корейском полуострове и в Центральной Азии, и я вполне удовлетворен результатами обсуждений», - сказал Мун Чжэ Ин.

По словам корейского президента, Казахстан обеспечил наиболее быстрые темпы развития среди стран Центральной Азии.

«Для реагирования на вызовы эры четвертой промышленной революции мы оцениваем продвижение госстратегии развития «Казахстан-2050». Думаю, что Республика Корея является лучшим партнером для Казахстана в достижении такого видения будущего. Выходя за пределы нынешнего сотрудничества в торговле, инвестициях, инфраструктуре, необходимо продвижение сотрудничества для расширения будущих двигателей роста, включая сферу IT, инновационные промышленные технологии, здравоохранение, медицину и космос», - перечислил Мун Чжэ Ин.

Корейский президент также поблагодарил Казахстан за политику мира и поддержку стабильной ситуации на Корейском полуострове.

«С этой точки зрения для создания планов сотрудничества в сферах промышленности мы пришли к договоренности по программе «Свежий ветер», чему я очень рад. Это программа придаст новую энергию двустороннему экономическому сотрудничеству, надеюсь на тесное взаимодействие для быстрого продвижения. Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове, хотел бы, пользуясь случаем, выразить слова особой благодарности Вам за поддержку», - сказал Мун Чжэ Ин.

«После обретения Казахстаном независимости наши отношения вышли на качественно новый уровень сотрудничества практически по всем направлениям сотрудничества. Создана межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и Деловой совет. Страны пользуются регулярным воздушным сообщением. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот достиг рекордных четырех миллиардов долларов», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что Корея является одной из 10 приоритетных стран для Казахстана в контексте развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и поиске новых возможностей в этом направлении. Приток прямых инвестиций в Казахстан составил семь миллиардов долларов. У нас достаточно успешных историй в этой сфере: одним из крупнейших проектов является строительство Большой Алматинской кольцевой дороги с участием корейских компаний. Южнокорейские компании работают в пищевой, горнодобывающей, автодорожной и других отраслях Казахстана», - отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

В заключении Президент Республики Корея заявил, что Казахстан - это страна, которая добилась экономического развития после добровольного отказа от ядерного оружия, что является очень важным примером для Корейского полуострова. И в Корее надеются, что Центрально Азиатская страна поделится с ними опытом в этой сфере.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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