Германия рассчитывает на увеличение товарооборота с Азербайджаном

23 апреля 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия заинтересована в серьезном расширении двусторонних связей с Азербайджаном и видит хорошую перспективу для развития сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции в Баку.

Посол отметил, что двустороннее сотрудничество развивается по многим направлениям.

"За последние 12 месяцев двустороннее сотрудничество между нашими странами заметно интенсифицировалось. В 2018 году торговый оборот между Германией и Азербайджаном достиг 1,4 миллиарда долларов и есть все основания полагать, что этот показатель будет увеличиваться и в дальнейшем", - сказал посол.

По словам посла, наряду с торгово-экономическим направлением интенсивно развивается и научно-культурное направление.

Посол отметил, что Азербайджан является самым надежным партнером Германии на Южном Кавказе.

"Германия полностью поддерживает реализацию проекта Южного газового коридора и приветствует то, что Азербайджан выступает в качестве гаранта энергетической безопасности Европы. Азербайджан на сегодняшний день осуществляет грамотную политику диверсификации экономики и этот факт также вызывает интерес в Германии", - сказал посол.

(Автор: Матанат Насибова)

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