Какими будут цены на недвижимость в Баку в ближайшие месяцы?

28 апреля 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам апреля текущего года, цены на рынке жилья останутся стабильными, заявил Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в мае текущего года на рынке первичного жилья сохранится аналогичная ситуация.

"Мы прогнозируем небольшой рост цен на рынке вторичного жилья, в пределах от одного до 1,5 процента. При этом на рынке первичного жилья никаких изменений в ценах не ожидается", - сказал эксперт.

Ибрагимов отметил, что по предварительным прогнозам, такая тенденция на рынке первичного жилья сохранится как минимум до лета.

"Думаю, что в предстоящие два месяца на рынке вторичного жилья также не ожидается каких-либо скачков цен", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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