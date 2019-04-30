Торговый оборот между Беларусью и Азербайджаном достиг рекордного уровня - посол

БАКУ /Trend/ - В прошлом году торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью превысил 500 миллионов долларов.

Об этом во вторник сказал Trend посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По словам Ахрамовича имеется еще немало перспективных проектов. Сотрудничество Азербайджана с Беларусью динамично развивается во всех сферах. В частности, посол отметил совместное белорусско-азербайджанское предприятие по сборке сельхозтехники в городе Кырыккале в Турции, наряду с другими крупными совместными проектами, которые обе стороны планируют реализовать в ближайшее время.

Страны вышли на новый уровень сотрудничества в реализации различных перспективных проектов, с вовлечением третьих стран в торгово-экономическое сотрудничество. Сотрудничество, по мнению посла, развивается не только в сфере торговли, но и в области науки, образования, культуры, спорта и в других направлениях.

Посол отметил высокий уровень двусторонних отношений, приведя в пример высказывания глав двух государств во время визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь, которые полагают, что сотрудничество Азербайджана и Беларуси считается образцом отношений для двух суверенных, независимых государств.

(Автор: Джани Бабаева, Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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