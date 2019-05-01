Орхан Мамедов: Создание Домов МСБ расширит круг оказываемых бизнесу услуг (ФОТО)

1 мая 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание Домов малого и среднего бизнеса (МСБ) расширит круг услуг, оказываемых бизнесу. Об этом в ходе презентации проекта «Дом МСБ» сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, сообщает в среду Trend.

«Ранее было проведено первое собрание Координационной группы, действующей при Агентстве развития малого и среднего бизнеса, и состоящей из полномочных представителей госструктур. Были проведены плодотворные обсуждения, выдвинуты предложения по повышению эффективности в сфере координации политики развития МСБ, а также предстоящим задачам в сфере создания Домов МСБ. Считаю, что совместное сотрудничество в рамках такого формата внесет значительный вклад в реализацию курса реформ Президента Ильхама Алиева», - сказал Мамедов.

По словам председателя Агентства, развитие сектора МСБ стало отдельным направлением государственной политики по развитию современной экономики, которому придается особое значение.

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