В мире растет спрос на азербайджанский табак

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года наблюдается рост запросов посредством интернет-портала Azexport на экспорт сырого табака, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, являющийся оператором портала.

Как отметил менеджер портала Айхан Гадашев, слова которого приводятся в сообщении Центра, запросы на экспорт сырого табака поступают чаще из таких стран, как Россия, Грузия, Индия, Великобритания, Германия, Испания, США и государства Океании.

По его словам, рост запросов увеличился после повышения акцизных ставок во многих странах-производителях табачных изделий от 20 до 45 процентов.

Гадашев отметил, что в рамках госпрограммы по развитию в Азербайджане производства табака и табачных изделий информация об этой продукции из таких районов страны, как Евлах, Шеки, Гах, Закатала и Балакен была интегрирована через портал Azexport в международные электронно-торговые платформы, среди которых в компании выделили All.biz, Agroserver, Tradekey и другие платформы. После интеграции, по его словам, число запросов на экспорт сырого табака начало расти.

Отметим, что 10 августа 2017 года Президентом Азербайджана была утверждена государственная программа по развитию в стране производства табака и табачных изделий. Госпрограмма запланирована на 2017–2021 годы. Одной из главных целей данной программы является увеличение производительности табака до 20 центнеров на один гектар, расширение посевных площадей табака до шести тысяч гектаров и рост производства до 12 тысяч тонн табака.

В 2018 году из общего объема в 6,3 тысячи тонн сырого табака на экспорт были отправлены 4,1 тысячи тонн.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.