Какие товары и услуги подешевели в Азербайджане с начала года?

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2019 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно сообщению, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на два процента, на непродовольственные товары - на 1,2 процента, а также на 3,7 процента выросла стоимость на платные услуги населению.

«Цены на потребительские товары и услуги в апреле выросли на 0,4 процента по сравнению с мартом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 0,8 процента, непродовольственные товары и услуги - на 0,1 процента», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в течение месяца выросли цены на рис, манную крупу, макаронные изделия, баранину и куриное мясо, колбасные изделия, йогурт, сметану, сливочное и оливковое масло, маргарин, лимоны, апельсины, грейпфруты, яблоки, айву, каштаны, капусту, тыкву, стручковый перец, баклажаны, свеклу, морковь, картофель, репчатый лук, чеснок, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, алкогольные напитки.

В то же время, снизились цены на гречневую крупу, свежую рыбу, молоко, куриные яйца, бананы, грецкие орехи, фундук, зелень, огурцы, помидоры, горох, фасоль, чечевицу.

Также отмечается, что в течение месяца цены на непродовольственные товары, ковры, мебель и товары для дома, мобильные телефоны, цемент, кирпич, разделочные доски, нитрокрасители выросли. Цены же на холодильники, стиральные машины, камеры, телевизоры, кондиционеры и планшетные компьютеры снизились. Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не было.

Также, в апреле по сравнению с мартом, подорожали такие услуги населению, как арендная плата, зарубежные туры, ремонт, чистка и прокат одежды, ремонт бытовых приборов, стоматологические, косметологические и парикмахерские услуги, проживание в отелях и гостиницах, пассажироперевозки за рубеж, в страны СНГ (за исключением железнодорожных и воздушных) . Воздушные пассажироперевозки в страны СНГ подешевели.

Цены на иные услуги существенно не изменились.

(Автор: Сара Исрафилбекова, Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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