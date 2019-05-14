В Азербайджане готовится новая концепция развития пенсионной сферы

14 мая 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится Концепция развития в сфере пенсионного обеспечения до 2050 года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал на брифинге министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в настоящее время разрабатывается первичная стадия концептуального документа.

"В разработке нового документа будет использован инновационный подход с применением автоматической электронной системы, которая будет совершенствоваться, опираясь на опыт европейских стран", - сказал министр.

Бабаев отметил, что Концепция направлена на совершенствование пенсионной системы в Азербайджане, чтобы приблизить ее к международным стандартам.

(Автор: Матанат Насибова)

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