Общественный совет при Агентстве развития МСБ усилит координацию в сфере бизнеса - замминистра

БАКУ /Trend/ - Создание общественного совета при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане является необходимым шагом, направленным на усиление социального фактора.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса в Азербайджане, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Замминистра отметил, что этот фактор обеспечит социальное участие общества в сфере бизнеса, а также увеличит взаимодействие структур бизнеса и предпринимателей.

"Один из основных векторов государственной политики направлен на усиление связи между гражданским обществом и государством. Это проявляется и в сфере бизнеса. Так, например, мы были все свидетелями того, насколько гибкую политику продемонстрировало руководство страны в решении проблем предпринимателей, возникших в результате пожара в торговом центре «Диглас». Фактически были устранены все последствия этого происшествия в результате большой работы проведенной Агентством МСБ. Были решены проблемы 460 предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре «Диглас»», - сказал замминистра.

Сафаров отметил, что создание общественного совета при Агентстве развития МСБ усилит координацию в сфере бизнеса и послужит формированию объективного мнения в гражданском обществе.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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