Снизился объем инвестиций в пищепром Казахстана

22 мая 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-апрель 2019 года пищевая промышленность Казахстана достигла максимального объема производства за последние годы, сообщает Trend в среду со ссылкой на EnergyProm.

За отчетный период объём производства в пищевой промышленности страны составил 613 миллиардов тенге, увеличившись на 2,2 процента за год. Большую часть (81 процент) объёма занимает непосредственно производство продуктов питания.

Однако в денежном выражении показатель составил 496,7 миллиарда тенге, т.е. на 1,1 процента меньше, чем годом ранее.

Рост производства в пищевой отрасли обеспечило производство напитков. За четыре месяца 2019 года объём произведённых напитков достиг 116,3 миллиарда тенге, что на 19,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (индекс промышленного производства - на уровне 122 процентов).

В свою очередь, уменьшается количество капитальных инвестиций в данную отрасль.

Так, за январь–апрель 2019 года общая сумма инвестиций в основной капитал пищевой промышленности составила 25,9 миллиарда тенге, уменьшившись на 20,9 процента год к году. Доля инвестиций в секторе составила лишь 0,9 процента от общей суммы инвестиций в основной капитал Казахстана, а годом ранее — 1,2 процента.

Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса в пищевой промышленности на конец апреля 2019 года достигло 2,7 тысячи, на 5,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из них 2,6 тысячи предприятий функционируют в малом бизнесе, остальные 134 — в среднем. В том числе 2,4 тысячи компаний заняты производством пищевых продуктов, 343 — напитков.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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