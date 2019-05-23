Клиенты Expressbank-a оплатили картой и заработали!

БАКУ /Trend/ - 91 клиент Expressbank-а стал победителем трехмесячной стимулирующей лотереи «Плати картой, Зарабатывай картой», запущенной с 1-го февраля 2019 г. Центральным Банком Азербайджанской Республики с целью стимулирования безналичных платежей, сообщает Trend.

В рамках лотереи Центробанка в первом тираже 38, во втором 35 и в третьем, заключительном тираже в апреле 28 клиентов Expressbank-a стали победителями стимулирующей лотереи. ( со списком победителей можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/2JxhLWx )

Согласно условиям конкурса, владельцы банковских карт, которые провели безналичные расчеты на сумму не менее пяти манатов, автоматически стали участниками лотереи, а сумма выигрыша для каждого победителя составила 50 манат.

Владельцы пластиковых карт Expressbank-a, помимо участия и выигрыша в завершившейся лотереи, при осуществлении безналичных оплат внутри страны, продолжают регулярно получать до 30% возврата потраченных денег (кешбек). Дополнительно, на баланс дебетовой карты накапливается до 3 % годового дохода. Каждый, кто хочет приобрести пластиковые карты Expressbank-a, может напрямую осуществить заказ онлайн на сайте www.exb.az.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.

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