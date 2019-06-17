Объемы мгновенных денежных переводов в Азербайджане растут

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за апрель 2019 года увеличился объем мгновенных денежных переводов без открытия счета, как среди выданных денежных переводов, так и среди отправленных денежных переводов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период число выданных переводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,3 процента до 281,8 тысячи переводов объемом в 170,1 миллиона манатов (рост 13,6 процента). Средняя сумма одного выданного перевода снизилась на четыре процента до 603,5 маната.

Число отправленных денежных переводов возросло на 18,1 процента до 111,6 тысячи переводов объемом в 75,8 миллиона манатов (рост 32,7 процента). Средняя сумма одного отправленного перевода увеличилась на 12,4 процента до 679 манатов.

Число переводов в Национальной межбанковской системе платежей в режиме реального времени (AZIPS) в апреле текущего года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 14,9 процента до 77 тысяч переводов объемом в 18,9 миллиарда манатов (сокращение 8,3 процента). Средняя сумма одного перевода сократилась на 20,2 процента, составив 245,7 маната.

Переводы в расчетно-клиринговой системе для малых платежей (XÖHKS) за отчетный период значительно увеличились на 56,9 процента до 4,676 миллиона переводов суммой в 2,24 миллиарда маната (рост 17,6 процента). Средняя сумма одного перевода составила 478,4 маната, что на 25,02 процента меньше, чем в апреле прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.