Продукция «Made in Kazakhstan» появится на зарубежных рынках

7 июля 2019 00:50 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Доходы Нацфонда Казахстана возросли более чем в три раза
Бизнес 6 июля 16:02
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии
Другие страны 6 июля 14:53
Премьер Пакистана принял предложение Путина посетить Россию
Другие страны 6 июля 13:47
Чистый внешний долг Казахстана сократился почти на $150 млн
Финансы 6 июля 13:33
Узбекистан и Казахстан провели переговоры по демаркации границ
Центральная Азия 6 июля 13:00
Приток туристов в Узбекистан превысил ожидания
Бизнес 6 июля 12:42
Лента новостей
Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости
Туркменистан 01:31
Судно с мигрантами вошло в порт Лампедузы вопреки запрету властей
В мире 01:28
В Греции пройдут досрочные парламентские выборы
В мире 01:21
Маррей и Серена Уильямс прошли во второй круг Уимблдона в миксте
В мире 01:16
Тело мужчины нашли у школы в Кутаиси
В мире 00:28
Еще один облик Баку - Центральный парк
Азербайджан 00:19
Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама
В мире 6 июля 23:42
"Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу
Россия 6 июля 23:33
В Баку привезли новые автобусы(ФОТО)
Общество 6 июля 23:20