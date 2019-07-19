Узбекистан закупит в Китае партию электровозов

19 июля 2019 17:39 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ученые Китая и России определили шесть направлений сотрудничества
Другие страны 16:30
На фабрике в Китае произошел взрыв
Китай 16:03
Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров
Другие страны 15:35
Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном
Другие страны 13:57
Узбекистан передаст электростанции частным инвесторам
Энергетика 13:40
Нефтегазинвест" Узбекистана продлевает тендер на приобретение запчастей
Тендеры 13:17
Лента новостей
Продлен тендер на выбор ведущего страховщика IGB
Тендеры 18:05
Казахский тенге побил исторический минимум
Финансы 17:59
Нармина Мамедзаде о получении российской медали: Но я очень постаралась вжиться в роль (ФОТО)
Интервью 17:57
В первой половине 2019 года в Азербайджане выросло производство электроэнергии
Экономика 17:56
“Дочка” российского банка завершила первое полугодие 2019 года с прибылью
Бизнес 17:55
Один из НПЗ Казахстана увеличил объемы производства топлива
Энергетика 17:48
Трамп может посетить Нью-Дели в ноябре или начале января 2020 года
Другие страны 17:48
CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов
Социум 17:44
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии
Бизнес 17:42