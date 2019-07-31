Казахстан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Аким казахстанского города Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с Генеральным консулом Республики Корея в Алматы Ким Хынг Су для обсуждения текущего состояния и возможности развития торгово-экономических отношений, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, Сагинтаев отметил важную роль Представительства корейского Агентства торговли и инвестициям (KOTRA), открытого в Алматы, в укреплении деловых контактов.

Алматы как финансовый и экономический центр страны имеет высокую инвестиционную привлекательность. В городе действуют более 185 тысяч субъектов МСБ, работают Индустриальная зона и СЭЗ «ПИТ», имеется ряд преференций и льгот для инвестиционных проектов. В апреле 2019 года на территории Индустриальной зоны начато строительство завода Hyndai.

Также страны развивают сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта. В прошлом году начато строительство БАКАД, которая включит Алматы в систему «Западная Европа – Западный Китай». В строительстве принимают участие и южнокорейские компании SK Group, Korea Expressway Corporation. Кроме того, подписан контракт между Hyundai Rotem и Метрополитеном Алматы на поставку электроподвижных составов.

Отметим, Южная Корея входит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем южнокорейских инвестиций в экономику Казахстана за последние 10 лет превысил 4,5 миллиарда долларов. В Алматы действуют 320 предприятий с участием южнокорейского капитала в сферах торговли, медицины, строительства, телекоммуникаций.

Официальный курс на 31 июля составляет 384.93 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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