В Китае обсудили возможность сотрудничества бирж Китая и Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Китае предложили развить сотрудничество между фондовыми биржами и биржевыми площадками Казахстана и Китая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Предложение было озвучено в рамках заседания Подкомитета по финансовому сотрудничеству казахстанско-китайского межправительственного Комитета по сотрудничеству в китайском городе Лицзян. Заседание прошло под руководством центральных банков Казахстана и Китая, в нем также приняли участие представители финансовых, банковских, регулирующих и надзорных организаций, представители министерств Казахстана и Китая.

Как сообщает пресс-служба, в рамках заседания стороны обсудили перспективы увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, факторы, препятствующие расширению их использования, обменялись мнениями по вопросам приграничного контроля и противодействия фальшивомонетничеству, обсудили меры, способствующие развитию сотрудничества на фондовом рынке двух стран.

По итогам заседания было предложено создание целевых рабочих групп, проведение совместных консультаций по обмену опытом по вопросам регулирования и надзора в области банковского и страхового надзора, противодействия фальшивомонетничеству, тестированию практики расчетно-клирингового механизма по взаимным расчетам в национальных валютах.

Также был предложен обмен статистической информацией для целей анализа и мониторинга валютных операций, развитию сотрудничества между фондовыми биржами и биржевыми площадками Казахстана и Китая, расширению инструментария хеджирования валютных рисков в национальных валютах Казахстана и Китая на фондовых рынках двух стран, сказано в сообщении пресс-службы.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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