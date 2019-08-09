В Китае обсудили возможность сотрудничества бирж Китая и Казахстана

9 августа 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Китае предложили развить сотрудничество между фондовыми биржами и биржевыми площадками Казахстана и Китая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Предложение было озвучено в рамках заседания Подкомитета по финансовому сотрудничеству казахстанско-китайского межправительственного Комитета по сотрудничеству в китайском городе Лицзян. Заседание прошло под руководством центральных банков Казахстана и Китая, в нем также приняли участие представители финансовых, банковских, регулирующих и надзорных организаций, представители министерств Казахстана и Китая.

Как сообщает пресс-служба, в рамках заседания стороны обсудили перспективы увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, факторы, препятствующие расширению их использования, обменялись мнениями по вопросам приграничного контроля и противодействия фальшивомонетничеству, обсудили меры, способствующие развитию сотрудничества на фондовом рынке двух стран.

По итогам заседания было предложено создание целевых рабочих групп, проведение совместных консультаций по обмену опытом по вопросам регулирования и надзора в области банковского и страхового надзора, противодействия фальшивомонетничеству, тестированию практики расчетно-клирингового механизма по взаимным расчетам в национальных валютах.

Также был предложен обмен статистической информацией для целей анализа и мониторинга валютных операций, развитию сотрудничества между фондовыми биржами и биржевыми площадками Казахстана и Китая, расширению инструментария хеджирования валютных рисков в национальных валютах Казахстана и Китая на фондовых рынках двух стран, сказано в сообщении пресс-службы.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В области Казахстана реализуется ряд проектов для развития туризма (ЭКСКЛЮЗИВ)
Туризм 19:47
Узбекистан - самый активный продавец золота в мире
Бизнес 19:23
Страны ЕАЭС определили план совместных действий для развития инвестиционного сотрудничества
Бизнес 16:39
Страны ЕАЭС обозначили главные экономичекие задачи
Бизнес 16:34
Узбекско-китайское СП установило сотрудничество с Аэрофлотом
Бизнес 16:11
Казахстанский банк рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном (Эксклюзив)
Финансы 16:01
Лента новостей
Еще одна награда в копилке азербайджанского "Степняка" (ФОТО)
Культура 19:56
ОПЕК в июле снизил добычу нефти
Энергетика 19:47
В области Казахстана реализуется ряд проектов для развития туризма (ЭКСКЛЮЗИВ)
Туризм 19:47
TBC Research: в июле доходы туристического сектора Грузии несколько снизились
Туризм 19:45
Узбекско-китайское СП закупает прокладки
Тендеры 19:39
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентных расходов
Финансы 19:28
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентных доходов
Финансы 19:28
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 330 млн манатов
Финансы 19:24
Узбекистан - самый активный продавец золота в мире
Бизнес 19:23