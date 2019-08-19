Туркменистан и Австрия провели деловые переговоры

19 августа 2019 11:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с представителями деловой делегации Австрии, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

В мероприятии приняла участие председатель австрийско-туркменского общества Неда Бергер.

Отмечался положительный опыт сотрудничества СППТ с австрийскими коллегами в таких областях как агропром, организация производств продуктов питания и безалкогольных напитков, поставки высокотехнологичного оборудования, сказано в информации.

Сегодня на первый план выходят вопросы взаимодействия с европейскими партнерами в организации совместных инновационных производств, в торговой сфере с учетом всевозрастающего экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей, а также в области сельского хозяйства, подчеркивает СППТ.

Отметим, что к Туркменистану проявляют интерес такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE.

Австрия изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясомолочной продукции.

Ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерно-коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Сотрудничество с Австрией может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, в строительстве заводов по производству минеральных удобрений, нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей взаимодействия - добыча полезных ископаемых и создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства.

Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, изготовлении неметаллической продукции на основе минерального сырья (стекло, керамика и др.).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Германия создадут СП по производству кормов
Бизнес 12:17
Туркменистан видит в Японии надёжного стратегического партнёра
Бизнес 12:15
Туркменистан и Индия обсуждают совместные проекты в области переработки шерсти
Бизнес 11:56
Туркменистан объявил тендер на закупку лабораторного оборудования
Тендеры 10:33
Газовый госконцерн Туркменистана продлил тендер
Тендеры 10:31
В Туркменистане действует кредитование малого и среднего предпринимательства
Финансы 09:05
Лента новостей
В Турции завершились съёмки фильма об известном азербайджанском музыкотерапевте (ФОТО)
Культура 12:52
Австралийские астрономы зафиксировали поглощение нейтронной звезды черной дырой
Другие страны 12:51
Кыргызская система денежных переводов заработала в Узбекистане
Финансы 12:42
В Каспии найден "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:42
Состоялось очередное заседание коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:39
На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали около 8 тыс. человек
Другие страны 12:39
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Европа 12:37
МЧС обнародовало информацию о пожаре в Губе
Происшествия 12:24
Азербайджанская оппозиция превратилась в попрошаек в соцсетях - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:17