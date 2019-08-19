Туркменистан и Австрия провели деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с представителями деловой делегации Австрии, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

В мероприятии приняла участие председатель австрийско-туркменского общества Неда Бергер.

Отмечался положительный опыт сотрудничества СППТ с австрийскими коллегами в таких областях как агропром, организация производств продуктов питания и безалкогольных напитков, поставки высокотехнологичного оборудования, сказано в информации.

Сегодня на первый план выходят вопросы взаимодействия с европейскими партнерами в организации совместных инновационных производств, в торговой сфере с учетом всевозрастающего экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей, а также в области сельского хозяйства, подчеркивает СППТ.

Отметим, что к Туркменистану проявляют интерес такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE.

Австрия изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясомолочной продукции.

Ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерно-коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Сотрудничество с Австрией может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, в строительстве заводов по производству минеральных удобрений, нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей взаимодействия - добыча полезных ископаемых и создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства.

Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, изготовлении неметаллической продукции на основе минерального сырья (стекло, керамика и др.).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.