В Азербайджан будет доставлена сельхозтехника стоимостью в миллионы евро

БАКУ/Trend/ - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) поддержит доставку сельскохозяйственной техники в Азербайджан, сообщили Trend в банке.

"В настоящее время у нас есть проект по доставке сельскохозяйственной техники на сумму несколько миллионов евро", - сказали в австрийском банке.

Как отметили в RBI, банк является долгосрочным партнером азербайджанских банков, обеспечивающим им корреспондентские (договорные) отношения, что позволяет местным банкам осуществлять свои международные платежи в евро и других основных валютах.

[Корреспондентские отношения — договорные отношения между кредитными учреждениями (банками корреспондентами) в целях осуществления платежей и расчетов по взаимным поручениям на основании корреспондентских соглашений с отображением их на корреспондентских счетах].

"Сотрудничая в сфере торгового финансирования, мы поддерживаем доставку товаров и услуг в Азербайджан. Эта поддержка особенно важна с учетом инвестиционных товаров, таких как машины и оборудование", - сказали в банке.

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество других поставщиков финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских регионах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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