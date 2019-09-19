Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)

19 сентября 2019 11:39 (UTC+04:00)

Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине.

Современные промышленные предприятия, созданные в регионах республики с государственными программами социально-экономического развития регионов, утвержденными Президентом Азербайджанской Республики, постоянно наращивают свой экспортный потенциал, а также конкурируют с предприятиями ведущих стран в управлении и применении новых инноваций.

Награждение достижений компаний цементной промышленности 2019 года (Cement Industry Awards 2019) пройдет в рамках Европейской цементной конференции, которая состоится 1-2 октября 2019 года в Берлине, Германия. Эта международная конференция по цементному производству является ведущим форумом по современной рыночной и технической информации, в которой принимают участие представители более 30 стран. Награда присуждается с учетом оптимизации производства, модернизации, безопасности, эффективности а также охраны окружающей среды и других ключевых показателей. Оценка будет проводиться в 3-х номинациях, среди ведущих мировых компаний цементной промышленности. Газахский цементный завод (Аккорд Цемент) будет соревноваться за награду с цементными производителями из США, Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Турции, Аргентины, страны Западной и Восточной Европы и Африки.

Хотелось бы отметить что, Газахский Цементный Завод ( Аккорд Цемент) в числе участников этого масштабного события, вышел победителем первого тура и был избран номинантом в категории премии лучший цементный завод года представляя нашу страну Азербайджан на ряду с такими компаниями как CTP (Австрия) GmbH и Opterra Zement GmbH (Германия) а также номинанты W & P Zement, Австрия, Çimsa Турция, Лома Негра, Аргентина (Recycomb) и (Lomax), thyssenkrupp, INSEE Ecocyle и Цементная ассоциация производителей материалов, Южной Африки.

Категории премии включают в себя:

1. Цементный завод года

2. Цементный проект года

3. Экологическое превосходство

Желаем успехов Газахскому Цементному заводу в этом важном на мировом уровне мероприятии.

Подробную информацию о мероприятии можете получить по ссылке https://www.cemnet.com/Conference/Item/183061/ICR-Cement-Industry-Awards-2019

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  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
  • Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
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