Рассматриваются возможности сотрудничества Казахстана и Египта в космической отрасли

19 сентября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Каире Арман Исагалиев выразил готовность казахстанской стороны к производству совместно с Египетским космическим агентством малых спутников для научных и коммерческих целей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Об этом стало известно в ходе недавней встречи посла Исагалиева с исполнительным председателем Египетского космического агентства Мухаммедом Ахмедом Аль-Куси.

На встрече были обсуждены пути активизации сотрудничества министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и казахстанских специализированных компаний с Египетским космическим агентством. Был представлен презентационный материал о развитии космической отрасли в Казахстане.

Также был обсужден вопрос подготовки египетских специалистов и студентов в специализированных лабораториях ТОО «Ғалам» и другие вопросы.

В свою очередь Аль-Куси выразил заинтересованность египетской стороны к расширению сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, принятый в 2012 году казахстанский закон о космической деятельности был взят за основу при подготовке проекта египетского закона о космосе. Аль-Куси выразил готовность посетить Нур-Султан и подписать соглашение о сотрудничестве с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В рамках поездки в Космический городок посол Арман Исагалиев посетил строящийся сборочно-испытательный центр спутниковых систем, а также опытные лаборатории Агентства.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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