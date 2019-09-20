В Азербайджане повышаются гарантии безопасности ж/д движения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Капитальный ремонт на железнодорожном маршруте Гянджа-Бёюк Кясик, обусловил необходимость реконструкции других сооружений и механизмов, а также отдельных хозяйственных участков, входящих в эту линию. В настоящее время в этом направлении осуществляются крупные проекты, которые охватывают хозяйственные участки непосредственно связанные с системой железнодорожного движения.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", пятого августа началось обновление 156 стрелочных переводов на линии Гянджа-Бёюк Кясик.

В отличие от старых, новые стрелочные переводы, устанавливаемые на железобетонные балки и шпалы более надежны с точки зрения бесперебойности и безопасности железнодорожного движения. За короткий срок обновлены 39 стрелок и продолжается установка девяти новых в Пойлу и еще 10 – на станции Деллер.

Работы реализуются специализированными железнодорожными предприятиями № 5 и №11 ЗАО "Азербайджанские железные дороги" за счет собственных средств компании.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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