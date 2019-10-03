Парламентская ассамблея НАТО посетит Узбекистан в следующем году

БАКУ/Trend/ - В 2020 году планируется визит парламентской ассамблеи НАТО в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

На днях в штаб-квартире парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе прошла встреча постпреда Узбекистана при Североатлантическом альянсе Дильёра Хакимова с генсекретарем организации Дэвидом Хоббсом. Стороны обсудили укрепление и расширений взаимных отношений.

В частности обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества парламентской ассамблеи НАТО с Парламентом Узбекистана.

«Хоббс был проинформирован о реформах, направленных на укрепление роли парламента в продвижении демократических реформ, обеспечении верховенства закона и дальнейшей модернизации судебно-правовой системы, укреплении свободы слова и защиты прав человека», - прокомментировали в министерстве.

Также, Хоббс высоко оценил начало избирательной кампании по выборам в парламент. Особо он отметил и достигнутый в Узбекистане прогресс по реализации важных реформ, инициированных президентом Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении.

В конце переговоров стороны договорили о взаимных визитах представителей парламента Узбекистана в Брюссель и парламентской ассамблеи НАТО в Ташкент. Они запланированы на 2020 год.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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