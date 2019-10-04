Российские грузы будут перевозится по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс будут перевозиться российские грузы горнодобывающей и металлургической промышленности, сообщает Trend со ссылкой на ООО ADY Express.

В Москве (Россия) прошла десятая международная конференция «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов».

На мероприятии представители ООО ADY Express представили свои варианты транспортировки этих видов грузов из России в страны, расположенные в юго-западном направлении. Доведя до внимания участников конференции возможности Азербайджанских железных дорог, а также крупных инфраструктурных проектов таких, как Баку-Тбилиси-Карс (БТК), представители компании, продемонстрировали превосходство транзитных маршрутов, проходящих через территорию Азербайджана в направлении Турции и других стран.

Было отмечено что, возможности железной дороги БТК более выгодны по сравнению с традиционными маршрутами.

В рамках конференции состоялись двусторонние встречи представителей ADY Express с крупными грузовладельцами России, в ходе которых поступили заказы на доставку грузов горнодобывающей и металлургической промышленности, по железнодорожному коридору БТК. В скором будущем будет дан старт транспортировки этих грузов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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